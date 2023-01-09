الجيش يكشف حادثة حصلت عند الحدود الجنوبيّة.. إليكم التفاصيل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9/1/2023 الساعة 8.40 خرقت طائرة مسيرة عن بعد Drone تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، من مقابل بلدة راميا باتجاه بلدة مروحين ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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