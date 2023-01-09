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لبنان

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: إضرابنا مستمر

Lebanon 24
09-01-2023 | 14:07
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شكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ببيان، "الأساتذة من متعاقدين ومستعان بهم وملاك ومديرين في كل لبنان موقفهم المشرف وإنجاحهم يوم "كرامة المعلم في لبنان" وتنفيذ الاضراب العام والشامل في كل لبنان، الذي تراوحت نسبة التزامه بين 70 و80 في المئة".
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وأسفت لـ"ما وصلت إليه أبواق وزارة التربية بنشر أكاذيب عن نسبة التزام الإضراب"، مؤكدة أنّ "أدوات وزارة التربية تعمل على نشر التخوين بين الأساتذة لفك الاضراب"، وقالت: "إن أسماء المدارس التي التزمت الإضراب في جعبتنا وسنعرضها للشرفاء".

وشكرت لـ"أساتذة الشمال مشاركتهم في الاعتصام أمام المنطقة التربوية في طرابلس"، مؤكدة "استكمل أسبوع الغضب بإعلان اعتصام الأربعاء، الثانية عشرة ظهراً، أمام مدرسة حاصبيا الرسمية للبنات ومكتب مندوب المنطقة التربوية في حاصبيا"، وقالت: "إن أي قرارات تصدر عن رابطة التعليم لا تمثلنا. ومع احترامنا لكل أستاذ ومدير في الملاك، فإن وجعنا واحد، ونحن معا قلبا وقالبا. أما الرابطة التي تآمرت علينا وعليهم فحد الله بيننا وبين نفاقها".

ودعت اللجنة "الأساتذة إلى توخي الحذر من الإشاعات والأكاذيب"، وقالت: "إن إضرابنا مستمر، والأيادي متكاتفة، وسنعلمكم بكل جديد، فلم ولن نرضى خداعكم أو التآمر عليكم".

وختمت: "نتلقى قرار وزير التربية بتراجعه عن دفع ال5 دولارات بإيجابية، ونأمل أن  يحدد قيمة الحوافز شهريا، مع دفع الحقوق، والهدف تحصيل الحقوق وصون الكرامات لا تدمير التعليم الرسمي لأنه أمانة في أعناقنا جميعا".
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