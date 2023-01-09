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لبنان

خطوة من المصارف بشأن سحب الدولار.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2023 | 14:50
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تبيّن مؤخراً أنَّ بعض المصارف تلقى طلبات من مواطنين مؤخراً بهدف رفع سقف السُّحوبات الشهريّ، الأمر الذي جرى تنفيذهُ في غضون أيَّام.
وبحسب المعلومات، فإنَّ هذا الأمر شمل الحسابات التي تُحوّل إليه الرواتب حصراً، وقد تمكن المستفيدون من الطبات من تقاضي الأموال الموجودة لديهم بالدولار الأميركي على أساس منصّة "صيرفة".
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وقالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف رفضت طلبات مقدمة من مُواطنين مسبقاً بهذا الشأن، مشيرة إلى أنّ أمر رفع السحوبات يختلف بين مصرف وآخر وقد يتحقق بسهولة في مصارف معينة أكثر من غيرها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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