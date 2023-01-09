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لبنان

أبو الحسن يُعلن إنشاء خط رئيسي لتوفير المياه في أعالي منطقة المتن الأعلى

Lebanon 24
09-01-2023 | 14:55
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توجّه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى اهالي منطقة المتن الأعلى ببيان، جاء فيه: "بعد معاناة طويلة نتيجة شح المياه، وبعد متابعة ٍ يومية ومباشرة، وإنطلاقا من وعد قطعناه في الشهر الماضي بأن يتم توفير المياه في شكل دائم لبلدات بعلشميه - العبادية - شويت - رويسة البلوط - الهلالية، يسرنا أن نعلمكم عن إنشاء خط رئيسي قامت بتجهيزه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لتوفير المياه لهذه البلدات من إحدى الينابيع في أعالي منطقة المتن الأعلى".
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