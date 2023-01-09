تفاصيل جديدة تُكشف عن "صيرفة".. إليكم ما فعله مصرف لبنان

بثّت قناة الـ"LBCI" تقريراً تحت عنوان "بلبلة في صيرفة"، كشفت فيه إنه "يوم الاحد، اتصلَ مدير في المصرف المركزي بالمصارف، طالباً منها ابتداء من الاثنين أن تلتزم بسقف مئة مليون ليرة شهرياً لتحويلها إلى دولار وفق سعر منصة صيرفة أي 38 ألف ليرة، وأن يكون هذا الأمر محصوراً بالأفراد فقط".

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وبحسب التقرير، فقد قالت المعلومات إنّ " هذا القرار كان مُنسقاً مع وزير المال يوسف خليل، لا سيما بعدما تبين أن دولارات دخلت من خارج لبنان من أجل تحويلها إلى الليرة وفق سعر السوق، واستخدام هذه الليرات في شراء دولار وفق سعر صيرفة، وتحقيق أرباح في عملية مضاربة واضحة".