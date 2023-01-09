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لبنان

روابط الأساتذة في "الأساسي" و "المهني" تُعلن الإضراب لمدّة أسبوع

Lebanon 24
09-01-2023 | 15:53
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أعلنت روابط الأساتذة في قطاعي التعليم الأساسي والمهني، اليوم، الإضراب لمدة أسبوع حتى مساء الأحد 15/1/2023 قابلة للتمديد في الدوامين الصباحي والمسائي وعدم الحضور الى الثانويات المدارس والمعاهد والمدارس الفنية تحت أي ذريعة من الذرائع. 
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وشدّدت روابط الأساتذة على أنه "عدم وجود حوافز للمعلمين يعني عدم وجود مدرسة رسمية"، مؤكدة أن "المطلوب ليس الحوافز بحد ذاتها، بل تحسين وضع الأساتذة والمعلمين"، وأضافت: "هذا واجب الدولة قبل أي جهة أخرى".
وطالبت الروابط المعنيين بتشكيل خلية أزمه لحل المعضلة التربوية وإنصاف الأساتذة والمعلمين، معلنة "إقامة الاعتصامات أمام المناطق التربوية، وتكليف مسؤولي الفروع والمناطق بتحديد آليتها وأماكنها بالتوازي مع الإعتصام المركزي الذي سيقام أمام وزارة التربية وذلك يوم الاربعاء 11/1/2023 عند الساعة الحادية عشرة صباحا".
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