روابط الأساتذة في "الأساسي" و "المهني" تُعلن الإضراب لمدّة أسبوع

أعلنت روابط الأساتذة في قطاعي التعليم الأساسي والمهني، اليوم، الإضراب لمدة أسبوع حتى مساء الأحد 15/1/2023 قابلة للتمديد في الدوامين الصباحي والمسائي وعدم الحضور الى الثانويات المدارس والمعاهد والمدارس الفنية تحت أي ذريعة من الذرائع.

Advertisement

وشدّدت روابط الأساتذة على أنه "عدم وجود حوافز للمعلمين يعني عدم وجود مدرسة رسمية"، مؤكدة أن "المطلوب ليس الحوافز بحد ذاتها، بل تحسين وضع الأساتذة والمعلمين"، وأضافت: "هذا واجب الدولة قبل أي جهة أخرى".