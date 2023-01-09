مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
بعدما كانت الأنظار متجهة الى زيارة وفد قضائي اوروبي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الى بيروت، بهدف جمع شهادات مسؤولين ماليين ومصرفيين في إطار التحقيقات المتعلقة بعمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع جاء الاعلان بعد ظهر اليوم عن ارجاء الزيارة الى الاثنين المقبل لاسباب لوجيستية في وقت استأنف القضاة في لبنان عملهم صباح اليوم، بعد اعتكاف دام لعدة أشهر..
رئاسيا الشغور على حاله ولا مؤشرات بأنه سينتهي قريبا لأن ميزان القوى النيابي لا يسمح لأي فريق بانتخاب رئيس من صفوفه.
مجلسيا يستمر تفنيد بنود (الكابيتال كونترول) ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب شدد على ان الودائع "ما طارت" وهناك سعي لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها ب"الفريش" والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق.
أما حكوميا فيتريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت ملف الكهرباء، في إنتظار استكمال الاتصالات السياسية التي يقوم بها، لتكون الجلسة الحكومية المتوقعة مشروع حل وليست بداية اشتباك سياسي جديد
وقد اكد الرئيس ميقاتي اليوم أن لبنان سيبقى متماسكا وشامخا وصامدا ولن ينهز ولن يرضخ لأي أحد وأن السلامة في هذا الوطن تكون بتعاون الجميع من أجل العمل على إنقاذه.
إذن من مجلس النواب أبو صعب يؤكد ان قانون "الكابيتال كونترول" سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
جلسة واحدة وتنتهي اللجان النيابية المشتركة من نقاش الكابيتال كونترول لإقراره مع التعديلات التي أدخلتها على هذا المشروع.
ورغم التشكيك من جهات عدة بالقانون أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن المشروع سيخرج من اللجان المشتركة آخذا في أولوياته حماية هذه الحقوق.
وإستكمالا لجمع هذه الحقوق تعقد لجنة المال والموازنة جلسة يوم غد مخصصة للإنتظام المالي العام وإعادة هيكلة المصارف.
على خط الإستحقاق الرئاسي شدد زوار مقر الرئاسة الثانية على الحاجة للحوار لاسيما وأن البلاد تمر بمأزق وبأزمة بهذه الحدة انطلاقا من أن القانون والدستور يعطيان الحق لرئيس المجلس أن يجمع الكلمة وأن يجمع الفرقاء ضمن اي طريقة من الطرق.
فإجراء إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن ينطلق من معادلة مبنية على الإتفاق وأن أي مسعى خارجي يفترض أن يدعم ويسهم في تحقيقه وفق ما أكد المكتب السياسي لحركة أمل والذي دعا أيضا حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤولياتها بعد استفحال الأزمات وتجاوزها مرحلة الإنهيار فالقضايا الملحة يجب أن تتجاوز النكد السياسي الذي يحاول بعض الأطراف ممارسته ضمن عناوين لم تعد تنطلي على أحد ولا حتى على اللبنانيين ولاسيما أزمة الكهرباء.
أما أزمة النقد فتستفحل هي الأخرى العملة الوطنية تزداد إنهيارا تحت سطوة دولار السوق السوداء والذي تجاوز اليوم عتبة الـ46 ألف ليرة لبنانية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
التأجيل . انها الكلمة الوحيدة التي تختصر المشهد السياسي اليوم. رئيس مجلس النواب يؤجل الدعوة الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية لاسباب غير معلومة. ورئيس الحكومة يؤجل الدعوة الى جلسة ثانية للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي لأن الظروف السياسية لم تنضج لذلك. حتى الوفد القضائي الاوروبي الذي اشيع انه سيباشر تحقيقاته مطلع الاسبوع الجاري أجل الامر الى الاسبوع المقبل. علما بان زيارة الوفد الاوروبي لن تكون يتيمة بل ستتبعها زيارة ثانية وربما زيارات ، ما يعني ان مهمة الوفد ستكون على مراحل .
ووفق معلومات ال "ام تي في" فان ثلاثة قضاة لبنانيين سيواكبون عمل الوفد هم : رجا حاموش وميرنا كلاس وعماد قبلان. فهل يتمكن الوفد القضائي الاوروبي من تحقيق خرق في ملفات الفساد عجز عنه القضاء اللبناني بسبب تدخلات السياسييين و الخزعبلات القانونية لرجالات المنظومة؟
في الملف الرئاسي: الحسم مؤجل. رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كان واضحا في حديثه لل "ام تي في"، عندما اكد ان لا خطة "ب" لدى القوات اللبنانية حاليا، وان اهم امر هو ان لا يأتي رئيس تتفق عليه القوات اللبنانية مع التيار الوطني الحر. وهذا يعني بتعبير اخر ان الابواب الى قصر بعبدا لا تزال موصدة، باعتبار ان الظروف المحلية والاقليمية والدولية لم تنضج بعد لترسيم صورة الرئيس الجديد.
وانعكاسا للوضع السياسي، فان الدولار الاميركي حقق قفزة لافتة في اول يوم من ايام الاسبوع بحيث لامس ال 46 الف ليرة، اي انه ارتفع الفي ليرة في بوم واحد. مقابل ارتفاع الدولار فان سفن الفيول لا تزال في البحر، فيما الغرامات على لبنان تتراكم نتيجة كل يوم تأخير. وقد بلغت قيمة حتى الان حوالى 800 الف دولار وهي مليون دولار في نهاية الشهر. فهل بهذه الخفة والاعتباطية واللامسؤولية تدار مالية بلد على شفير الافلاس؟