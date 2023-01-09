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لبنان

عودة الفتور بين مرجعية وكتلتين

Lebanon 24
09-01-2023 | 17:28
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عاد الفتور يطغي على علاقة مستجدة بين مرجعية روحية وكتلتين من لون واحد، بعد محاولات لم يُكتب لها النجاح بإحداث خرق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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