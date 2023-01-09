Advertisement

لبنان

باسيل: الى الخط "ب" رئاسياً

Lebanon 24
09-01-2023 | 22:31
A-
A+
Doc-P-1027305-638089257100185109.jpg
Doc-P-1027305-638089257100185109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ميشال نصر في" الديار":طفى إلى واجهة المشهد السياسي حدثان بارزان مهمان برمزيتهما اقله،ساحتهما للصدف معراب وميرنا الشالوحي،سيعيدان معركة الرئاسة إلى الواجهة مع الجلسة النيابية الحادية عشرة.
Advertisement
 
 
ففي معراب زيارة مفاجئة للنائب نعمة افرام لبحث الملف الرئاسي،ولعل الاهمية التي تكتسبها تأتي في ظل طرح البعض الاخير كمرشح رئاسي،يمكن ان يحظى بتأييد المحورين، خصوصا اذا صحت المعلومات عن قرب اسقاط ترشيح معوض،رغم ان دوائر «الاشتراكي» توحي عكس ذلك.
 
 
اما في ميرنا الشالوحي فقصة اخرى، اذ بعد الرسالة التي وجهت لبيك زغرتا الذي كان ليكون رئيسا اليوم لو بقي في تكتل لبنان القوي، في وقت توحي فيه كل المعطيات الى ان جلسة تكتل لبنان القوي ستنتهي الى «انفصال» التيار الوطني الحر رئاسيا عن محور المقاومة، بعد قراره عدم التصويت بورقة بيضاء، حيث تشير المعطيات الى ان الجلسات التي شهدتها اللقلوق بين النائب باسيل ومستشاريه، استعرضت خلالها باقة من المرشحين انتهت الى اختيار اسمين، يرجح ان يكون الاسم الذي سيعتمد، بعد «تصويت» التكتل الثلاثاء روجيه ديب، مع اشارة المصادر الى ان اسم بيار الضاهر استبعد راهنا كنتيجة واقعية لفشل اللقاء بين باسيل وفرنجية في التوصل الى نتيجة،ابعد من ربط وتنظيم للنزاع.
 
 
وتشير المصادر الى ان جلسة كسر الجليد التي جرت في البياضة بين التيار والحزب انتهت الى نتيجة سلبية، ذلك ان البرتقالي لا يزال مصرا على مواقفه، في وقت يحاول فيه حزب الله امساك العصا من الوسط، متوقعة ان يكون الرد على خطوة الانسحاب من جبهة الورقة البيضاء، سير حارة حريك بجلسة لمجلس الوزراء وتأمين نصابها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-01-10
02:00 | 2023-01-10
01:45 | 2023-01-10
01:35 | 2023-01-10
01:30 | 2023-01-10
01:24 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website