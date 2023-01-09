14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل: الى الخط "ب" رئاسياً
Lebanon 24
09-01-2023
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار":طفى إلى واجهة المشهد السياسي حدثان بارزان مهمان برمزيتهما اقله،ساحتهما للصدف معراب وميرنا الشالوحي،سيعيدان معركة الرئاسة إلى الواجهة مع الجلسة النيابية الحادية عشرة.
Advertisement
ففي معراب زيارة مفاجئة للنائب نعمة افرام لبحث الملف الرئاسي،ولعل الاهمية التي تكتسبها تأتي في ظل طرح البعض الاخير كمرشح رئاسي،يمكن ان يحظى بتأييد المحورين، خصوصا اذا صحت المعلومات عن قرب اسقاط ترشيح معوض،رغم ان دوائر «الاشتراكي» توحي عكس ذلك.
اما في ميرنا الشالوحي فقصة اخرى، اذ بعد الرسالة التي وجهت لبيك زغرتا الذي كان ليكون رئيسا اليوم لو بقي في تكتل لبنان القوي، في وقت توحي فيه كل المعطيات الى ان جلسة تكتل لبنان القوي ستنتهي الى «انفصال» التيار الوطني الحر رئاسيا عن محور المقاومة، بعد قراره عدم التصويت بورقة بيضاء، حيث تشير المعطيات الى ان الجلسات التي شهدتها اللقلوق بين النائب باسيل ومستشاريه، استعرضت خلالها باقة من المرشحين انتهت الى اختيار اسمين، يرجح ان يكون الاسم الذي سيعتمد، بعد «تصويت» التكتل الثلاثاء روجيه ديب، مع اشارة المصادر الى ان اسم بيار الضاهر استبعد راهنا كنتيجة واقعية لفشل اللقاء بين باسيل وفرنجية في التوصل الى نتيجة،ابعد من ربط وتنظيم للنزاع.
وتشير المصادر الى ان جلسة كسر الجليد التي جرت في البياضة بين التيار والحزب انتهت الى نتيجة سلبية، ذلك ان البرتقالي لا يزال مصرا على مواقفه، في وقت يحاول فيه حزب الله امساك العصا من الوسط، متوقعة ان يكون الرد على خطوة الانسحاب من جبهة الورقة البيضاء، سير حارة حريك بجلسة لمجلس الوزراء وتأمين نصابها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤثر جدا من مكتب وديع جورج وسوف في قطر.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثر جدا من مكتب وديع جورج وسوف في قطر.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
10:01 | 2023-01-09
09/01/2023 10:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
09:40 | 2023-01-09
09/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن سحب الدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن سحب الدولار.. ما هي؟
14:50 | 2023-01-09
09/01/2023 02:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
03:30 | 2023-01-09
09/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول المحروقات صدر.. ارتفاع كبير جدا في الاسعار
Lebanon 24
جدول المحروقات صدر.. ارتفاع كبير جدا في الاسعار
08:35 | 2023-01-09
09/01/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-01-10
زعيم "وجها لوجه" مع مرشح: هل تستطيع احداث فارق إنتخابي؟
02:00 | 2023-01-10
متى تقتنع "القوات" بأن "حصان" معوض لن يوصل إلى بعبدا؟
01:45 | 2023-01-10
زوار الوزير يستفسرون قبل انطلاق العمل
01:35 | 2023-01-10
صيادو الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي: لحل مشكلة الصيادين في الجنوب
01:30 | 2023-01-10
أزمة مالية داخل أحد التيارات السياسية
01:24 | 2023-01-10
حزب الله يدين ما قامت به مجلة "شارلي إيبدو"!
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
10/01/2023 09:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
10/01/2023 09:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
10/01/2023 09:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact