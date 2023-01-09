وفد قضائي فرنسي في بيروت للاستفسار عن تحقيقات انفجار المرفأ

كتبت" الشرق الاوسط": ينتظر أن يصل وفد قضائي فرنسي إلى بيروت في 23 كانون الثاني الحالي، للاطلاع على تطورات التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت،

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد القضائي سيقابل المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان (الذي يواكب التحقيق اللبناني) للاستفسار عن مصير الاستنابات القضائية التي وجّهها إلى القضاء اللبناني، وطلب فيها معلومات تعزز التحقيقات الفرنسية المستقلّة بملف انفجار المرفأ، الذي سقط فيه ضحايا من الفرنسيين». وشدد المصدر على أن «لبنان سيبلغ الفرنسيين أن الاستنابات سلمت إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إلا أن الأخير لم يجب عليها لأن يده مرفوعة عن الملفّ بسبب دعاوى الردّ المقامة ضدّه».

Advertisement

وفي "الاخبار" ايضا: يتردد أن الوفود القضائية الأوروبية التي تصل الى لبنان للتحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال ستعمد إلى التواصل مع نقابة المحامين في بيروت للحصول على موعدٍ مع نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة، من دون أن يعرف المتابعون ما هي الطلبات التي سيلقيها هؤلاء على مسامع النقابة.