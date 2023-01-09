Advertisement

لبنان

الانتخابات البلدية على 4 مراحل

Lebanon 24
09-01-2023 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1027318-638089287479026231.jpg
Doc-P-1027318-638089287479026231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبلّغ وزير الداخلية بسام مولوي زواره أنّه سيسعى جاهداً لتأمين تمويل للانتخابات البلدية من الجهات المانحة الأوروبية مؤكداً أنّه سيجريها على أربع مراحل من أجل توفير السلامة الأمنية وعدم استنزاف القوى الأمنية. (نداء الوطن)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشأن الانتخابات البلدية.. ماذا كشف وزير الداخليّة؟
lebanon 24
10/01/2023 09:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية: قلق جديد يصيب"التيار"
lebanon 24
10/01/2023 09:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية (تابع)...الاستحقاق في موعده
lebanon 24
10/01/2023 09:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تأجيل... الانتخابات البلدية في موعدها
lebanon 24
10/01/2023 09:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابات البلدية

مولوي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-01-10
02:00 | 2023-01-10
01:45 | 2023-01-10
01:35 | 2023-01-10
01:30 | 2023-01-10
01:24 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website