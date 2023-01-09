الانتخابات البلدية على 4 مراحل

يبلّغ وزير الداخلية بسام مولوي زواره أنّه سيسعى جاهداً لتأمين تمويل للانتخابات البلدية من الجهات المانحة الأوروبية مؤكداً أنّه سيجريها على أربع مراحل من أجل توفير السلامة الأمنية وعدم استنزاف القوى الأمنية. (نداء الوطن)

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