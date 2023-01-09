بيرم: لمحاربة الازمة التي نعيشها لا بدَّ من العودة إلى ثقافة الإنتاج والعمل

حاورت "نداء الوطن" وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وطرحت عليه مجموعة اسئلة مرتبطة بالواقع الاقتصادي الحالي، وفي التالي اليكم أبرز النقاط والمواقف التي جاءت في الحوار:

في مستهل الحوار، قال الوزير بيرم بصراحة «أننّا أمام حالة تضخم كبيرة جداً وغير مسبوقة، فأسعار السلع الغذائيّة إرتفعت بشكل جنوني وبعشرات الأضعاف إذْ تجاوزت الـ 2000%، وهذا أمرٌ مرعب، فاليوم هناك موجة تضخم عالميّة ومشكلة سلاسل توريد الغذاء لها أثر كبير، وإضافةً إلى ذلك الأزمة الداخلية اللبنانية التي نعيشها، لذا نحن أمام حالة تضخم كبيرة جدّاً تحتاج إلى خطة إقتصاديّة شاملة ليتمّ التعاطي معها وفقاً لمعايير علميّة دقيقة، بعيداً عن الشعبويات والتسرّع، ولكن مع تحمّل مسؤوليّة اللحظة المصيريّة التي نمرّ بها».



تأثير الأزمة على البطالة

ويتطرَّق إلى تأثير الأزمة على نسبة إرتفاع البطالة، ويُشير إلى أنّه «بالتأكيد لدينا أزمة بطالة وهي شهدت إرتفاعاً عن السابق، إلّا أننا لا نمتلك دراسات حقيقيّة كاملة لتحديد نسبتها، وذلك بسبب عدم توفر قدرة لوجستيّة في الوزارة تساعدنا في ذلك»، ولكنه يتحدّث عن «جهود حكومية لمواجهة هذه الأزمة».



الفرق بين البطالة والعطالة

ويلفت إلى «مفهومين سائدين في هذا الإطار «البطالة» و»العطالة»، فالأول هي أن لا يجد الشخص عملاً. أما الثاني وهو الأخطر، لأن هذا المفهوم يعني أن الشخص لا يريد العمل، وهذه المشكلة هي في تقديري سببها النظام الإقتصاد الريعي الذي ضرب حافزية الإنتاج والدافعية لدى الشباب، فهم كانوا ضحية هذا النظام. فبدلاً من أن يسعوا إلى العمل والإستثمار بالزراعة والصناعة، إختاروا الطريق الأسهل، فكل شخص يملك مبلغاً من المال فضَّل وضعه في المصرف حيثُ يتقاضى فوائد عاليَة ويحقق أرباحاً جيّدة من دون أيّ جهد، فضلاً عن أنّ الدولة اللبنانيّة لم يكن لديها خطة للإهتمام بالزراعة ولا زالت حتى اليوم وهذا ما سبّب العطالة».



ضرورة العودة إلى ثقافة الإنتاج

ولمواجهة الأزمة الإقتصاديّة الخطيرة التي نعيشها، يرى بيرم أنّه «لا بدَّ من العودة إلى ثقافة الإنتاج والعمل، وهذا يحتاج إلى تضافر بين الدولة، التي يجب أن يكون لديها خطة إستراتيجيّة في هذا المجال، والقطاع الخاص والذي هو أكثر مرونة وأيضاً بين الشباب اللبناني، من أجل العودة إلى العمل ولو بنسب قليلة، فالعمل مُقدس».



وعن دور وزارة العمل هنا، يقول بيرم: «في إطار الحدّ من الأزمة، قمت بحصر 126 مهنة خاصة باللبنانيين، فتشدّدنا بإجازات العمل للعمال الأجانب، إلّا أنه لا يُمكننا إيقاف عمل الشركات الخاصّة. فالشاب اللبناني لا يُحبّذ العمل في بعض القطاعات ونحن نفهم هذا الأمر، لذا أطلقنا مسار التدريب المهني المُعجَّل في كافّة المناطق اللبنانية، وبدأنا به من عكار. وهذا الأمر سيُساهم بخلق مهارة أوليّة للبناني أو تعزيز مهارته، من أجل رفع إمكانية إيجاد فرص عمل ملائمة له، كما ستُعزّز شعوره بأنّه يجد نوعاً من الهويّة العمليّة والثقة الذاتيّة لديه ونوعاً من المهارة بأنّ لديه قدرة على العمل».



عودة العاملات المنزليّا

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