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لبنان

جريحان في حادث سير (صور)

Lebanon 24
10-01-2023 | 00:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  حادث سير تحت "جسر البلمند"،  بالقرب من محطة "Apec"،  ما تسبب بسقوط جريحين (احدهما عسكري في الجيش).
 
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