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لبنان
جريحان في حادث سير (صور)
Lebanon 24
10-01-2023
|
00:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير تحت "جسر البلمند"، بالقرب من محطة "Apec"، ما تسبب بسقوط جريحين (احدهما عسكري في الجيش).
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Lebanon 24
حادث سير
البلمند
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