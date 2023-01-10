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لبنان

زوار الوزير يستفسرون قبل انطلاق العمل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2023 | 01:45
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باشر العديد من القيادات السياسية والحزبية عقد اجتماعات مكثفة في اطار التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في شهر ايار المقبل، بعدما لمسوا من لقاءاتهم واتصالاتهم مع وزير الداخلية القاضي بسام مولوي تأكيده "أن الانتخابات ستجري بموعدها وإصراره على إجرائها". 

وفي هذا السياق، تواصل دوائر وزارة الداخلية، بتوجيه من الوزير، التحضيرات اللوجستية والادارية لهذا الاستحقاق، حيث كشف الوزير أنّه سيجريها "على أربع مراحل من أجل توفير السلامة الأمنية وعدم استنزاف القوى الأمنية المنهكة اصلا بمهام كثيرة".

وتشير اوساط مطلعة على "ان الوزير سيسعى جاهداً لتأمين تمويل للانتخابات البلدية من الجهات المانحة الأوروبية، وان وفدا من الاتحاد الاوروبي في صدد إعداد تقرير مفصل بالمستلزمات الضرورية للاستحقاق الانتخابي".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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