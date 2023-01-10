Advertisement

لبنان

صيادو الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي: لحل مشكلة الصيادين في الجنوب

Lebanon 24
10-01-2023 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1027354-638089373988894454.jpg
Doc-P-1027354-638089373988894454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ناشدت نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي، الوزارات المعنية، للاسراع في حل مشكلة الصيادين في الجنوب والمزمنة منذ أعوام من دون اي اجراءات عملية، ومنها الإسراع في منع استخدام الوسائل الجائرة في الصيد وغير المشروعة قانونا على طول الساحل الجنوبي وعلى اعين المعنيين، استخدام (الكومبريسور) وقناني الغوص بشكل عشوائي ودون ضوابط قانونية مما يلحق الضرر بجميع الصيادين".
Advertisement
 
وفي بيان لها، ناشدت النقابة "المعنيين وقف استيراد الشباك المهربة والممنوعة قانونا من استخدامها 12 و13 ملمترا والتي تقضي على السمك الصغير وتهدد لقمة عيش الصيادين في الاشهر اللاحقة".
 
واعتبرت النقابة أن "الصيادين وعائلاتهم اولوية في هذه الظروف الصعبة"، مركدة أنها "لن تتوانى عن الدفاع عن حقوقهم المهدورة من ضمان صحي وغيره من المطالب المحقة". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-01-10
02:00 | 2023-01-10
01:45 | 2023-01-10
01:30 | 2023-01-10
01:24 | 2023-01-10
01:15 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website