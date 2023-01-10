صيادو الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي: لحل مشكلة الصيادين في الجنوب

ناشدت نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي، الوزارات المعنية، للاسراع في حل مشكلة الصيادين في الجنوب والمزمنة منذ أعوام من دون اي اجراءات عملية، ومنها الإسراع في منع استخدام الوسائل الجائرة في الصيد وغير المشروعة قانونا على طول الساحل الجنوبي وعلى اعين المعنيين، استخدام (الكومبريسور) وقناني الغوص بشكل عشوائي ودون ضوابط قانونية مما يلحق الضرر بجميع الصيادين".

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وفي بيان لها، ناشدت النقابة "المعنيين وقف استيراد الشباك المهربة والممنوعة قانونا من استخدامها 12 و13 ملمترا والتي تقضي على السمك الصغير وتهدد لقمة عيش الصيادين في الاشهر اللاحقة".

واعتبرت النقابة أن "الصيادين وعائلاتهم اولوية في هذه الظروف الصعبة"، مركدة أنها "لن تتوانى عن الدفاع عن حقوقهم المهدورة من ضمان صحي وغيره من المطالب المحقة". (الوكالة الوطنية)