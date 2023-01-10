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لبنان

زعيم "وجها لوجه" مع مرشح: هل تستطيع احداث فارق إنتخابي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2023 | 02:15
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على الرغم من النفي التام بأن يكون لقاء قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وأحد المرشحين الى رئاسة الجمهورية قد تطرق الى ملف الرئاسة وانه كان للمعايدة فقط، الا ان مصدرا سياسيا مطلعا كشف أن جعجع كان صريحاً وواضحاً مع المرشح ، قائلا له" لا فيتو عليك أبداً ، ولكن هل تستطيع ان تحدث الفارق انتخابياً بزيادة الأصوات لصالحك عما هو عليه مرشح المعارضة اليوم النائب ميشال معوض؟ فاذا اذا كان في امكانك الجمع حول شخصك نكون نحن وميشال معوض معك".

المصدر أكد أنه سيكون هناك لقاء جديد قريبا بين جعجع وهذا المرشح الرئاسي لكي يطلع الأخير على آخر بوانتاج توصل إليه بعد جولاته وإتصالاته البعيدة عن الإعلام. وختم المصدر بأن عددا من النواب التغييريين والمستقلين يعملون لصالح هذا المرشح ويقومون بعدد من الزيارات لنواب وأحزاب لعرض أفكار رئاسية جديدة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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