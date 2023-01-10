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لبنان

حزب الله "آخر همّو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2023 | 03:15
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عبّرت مصادر في قوى الثامن من آذار عن استغرابها للتحوّل الذي بدأ حزب الله بإظهاره في الآونة الاخيرة في ظل احاديث عن قرار قد اتخذ من قبله بضرورة الاهتمام اكثر بالملف اللبناني.

لكن استغراب حلفاء الحزب ينبع من سلوك الحزب معهم، حيث بات اقل اهتماماً بالحفاظ على الحلفاء ولم يعد يتعاطى بالليونة والتسامح السياسي ذاته، كما في السابق.

وترى المصادر ان هذا السلوك لم يظهر فقط مع التيار الوطني الحر انما مع شخصيات سياسية عدة اظهرت انزعاجا من قضايا معينة، لكن الحزب لم يبد اهتماما بالوقوف على خاطرها او معالجة المواضيع المشكو منها.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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