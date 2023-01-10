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لبنان

في صيدا.. مودعٌ أطلق النار على أحد المصارف وهذا ما حلّ به (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2023 | 02:40
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ مودعاً أطلق النار من مُسدّس حربي على باب فرع بنك لبنان والمهجر - صيدا الكائن في محلّة الأوتوستراد الشرقي.
 
 

وفي التفاصيل، لم ينجح المودع بالاستفادة من خدمات منصة صيرفة فذهب إلى سيارته وأحضر سلاحه، وطلب الدخول إلى المصرف، وعندما لم يتمكن من ذلك أطلق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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ولاحقا أوقفت دورية من مخابرات الجيش المودع "محمد.ق"، الذي تبين انه عسكري في الجيش، بعدما حاول اقتحام أحد المصارف صباحا في صيدا بقوة السلاح.

 

وكانت احدى كاميرات الهواتف وثقت عملية قيامه باطلاق النار عند مدخل المصرف.

 
 
 
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