في صيدا.. مودعٌ أطلق النار على أحد المصارف وهذا ما حلّ به (فيديو)

وفي التفاصيل، لم ينجح المودع بالاستفادة من خدمات منصة صيرفة فذهب إلى سيارته وأحضر سلاحه، وطلب الدخول إلى المصرف، وعندما لم يتمكن من ذلك أطلق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولاحقا أوقفت دورية من مخابرات الجيش المودع "محمد.ق"، الذي تبين انه عسكري في الجيش، بعدما حاول اقتحام أحد المصارف صباحا في صيدا بقوة السلاح.
وكانت احدى كاميرات الهواتف وثقت عملية قيامه باطلاق النار عند مدخل المصرف.
مودع يطلق النار على فرع لبنان والمهجر في صيدا
للمزيد من التفاصيل.. إليكم الخبر التالي:https://t.co/ng3cjRtshb#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/r5XHJ98Qur
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 10, 2023
مودع يطلق النار على فرع لبنان والمهجر في صيدا
للمزيد من التفاصيل.. إليكم الخبر التالي:https://t.co/ng3cjRtshb#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/r5XHJ98Qur