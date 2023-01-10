فادي كرم: محور الممانعة يشلّ البلد

لفت النائب فادي كرم الى عدم وجود خطة باء لدى "القوات" بشأن الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً الانفتاح على طرح آخر وعلى أي مشاورات تجري بين أطراف المعارضة من أجل اقتراح يصل إلى ما يقارب 60 صوتاً نيابياً.

Advertisement

وقال في حديث إلى صوت كلّ لبنان: "أمّا الآن فمرشحنا هو النائب ميشال معوض ولا بديل عنه، إلّا إذا تم السير بالمنهجية التي ذكرتها".

وأكد كرم أن "التيار الوطني الحر لم يطرح أي أسماء على القوات التي لا يوجد حتّى الساعة أي اتّفاق بينها وأي طرف من خارج المعارضة"، لافتاً إلى أنه عندما يقترب التيار من المعارضة ويكون لديه طرح واضح معارض لحزب الله، عندها نتحدّث معه بالموضوع.

ورأى كرم أنّ الفراغ الرئاسي مستمر إلى الأجل الذي يسير به المعطّلون، فالقوات لديها مرشح وتخوض المعركة بكل ديمقراطية واحترم للدستور وتصر على وجود رئيس للجمهورية بأسرع وقت، لكن للأسف محور الممانعة يشلّ البلد.

وعن التحقيقات القضائية الأوروبية في تهم الاختلاس وتبييض الأموال، اعتبر كرم أنها خطوة إيجابية جداً وفي مكانها، آملاً في استمرارها.

وأضاف: "أظنّ أن دول العالم بدأت تعترف بأنّها تأخّرت في إنقاذ لبنان وشعبه من السلطة الحاكمة".