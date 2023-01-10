مارون: باسيل يجري اتصالات سياسية لاختيار الرئيس الأفضل للجمهورية

أشار النائب شربل مارون الى أن رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل يجري اتصالات سياسية، لاختيار الرئيس الأفضل للجمهورية، في ظلّ ما يرزح تحته اللبنانيون بسبب منظومة الفساد، مشدداً على ضرورة الإتيان برئيس يكون على مستوى المواجهة.

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وفي حديث إلى صوت كلّ لبنان، علّق مارون على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حول الانفتاح على مرشح يطرحه باسيل إذا توافرت فيه المواصفات المطلوبة، قائلاً: هذا أمر جيّد.



من جهة أخرى، أعرب مارون عن تخوّفه من النزوح السوري الذي بات إلى حدّ ما على هيئة توطين، إذ إنّ أعداد النازحين تخطّت أعداد اللبنانيين والقضيّة باتت قضيّة وجود وهويّة.