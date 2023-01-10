Advertisement

لبنان

مُجدداً.. هل التقى باسيل - نصرالله؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-01-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1027380-638089415288318394.jpg
Doc-P-1027380-638089415288318394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مصادر مقرَّبة من "الثنائي الشيعي" إنّ حزب الله يواكب أجواء "سلّة الأسماء" التي قد يطرحها تكتل "لبنان القوي" خلال اجتماعه اليوم لرئاسة الجمهوريّة، لكنها أوضحت أنّ الحسم النهائي للطروحات لم يحصل بعد، أي أنه لا مرشح واضح باسم التكتل حتى الآن. 
Advertisement
 
وبحسب المصادر، فقد استبعدت المصادر حصول تفاوضٍ على الأسماء بين "حزب الله" وتكتل "لبنان القوي" مؤخراً، مشيرة إلى أنّ التواصل القائم بين الحزب و "التيار الوطني الحر" الذي يمثل التكتل النيابيّ، لم يُفضِ حالياً إلى إتمام غربلة فعلية للأسماء التي قد تُطرح.
 
في غضون ذلك، فقد أشارت المصادر إلى أنه لا معلومات عن حصول لقاءٍ جديد بين رئيس "التيار" جبران باسيل والأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، لكنها أوضحت أن هذا الأمر قد يحصُل في أيّ لحظة، مضيفة: "حالياً، عمليات إعادة تفعيل التواصل قائمة بعد الأزمة التي حصلت بسبب الملف الحُكوميّ، وعندما يحين موعد اللقاء سيحصل، لكنّه حتى الآن لا معلومات تشيرُ إلى ذلك".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2023-01-10
12:38 | 2023-01-10
12:31 | 2023-01-10
12:23 | 2023-01-10
12:16 | 2023-01-10
12:08 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website