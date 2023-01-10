مُجدداً.. هل التقى باسيل - نصرالله؟

ذكرت مصادر مقرَّبة من "الثنائي الشيعي" إنّ حزب الله يواكب أجواء "سلّة الأسماء" التي قد يطرحها تكتل "لبنان القوي" خلال اجتماعه اليوم لرئاسة الجمهوريّة، لكنها أوضحت أنّ الحسم النهائي للطروحات لم يحصل بعد، أي أنه لا مرشح واضح باسم التكتل حتى الآن.

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وبحسب المصادر، فقد استبعدت المصادر حصول تفاوضٍ على الأسماء بين "حزب الله" وتكتل "لبنان القوي" مؤخراً، مشيرة إلى أنّ التواصل القائم بين الحزب و "التيار الوطني الحر" الذي يمثل التكتل النيابيّ، لم يُفضِ حالياً إلى إتمام غربلة فعلية للأسماء التي قد تُطرح.

في غضون ذلك، فقد أشارت المصادر إلى أنه لا معلومات عن حصول لقاءٍ جديد بين رئيس "التيار" جبران باسيل والأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، لكنها أوضحت أن هذا الأمر قد يحصُل في أيّ لحظة، مضيفة: "حالياً، عمليات إعادة تفعيل التواصل قائمة بعد الأزمة التي حصلت بسبب الملف الحُكوميّ، وعندما يحين موعد اللقاء سيحصل، لكنّه حتى الآن لا معلومات تشيرُ إلى ذلك".