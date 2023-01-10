لا منخفضات أو عواصف ثلجية.. هكذا سيكون طقس الأشهر المُقبلة في لبنان

أشارت صفحة LEBANON WEATHER ONLY عبر حسابها على فيسبوك إلى ان المنظومة الجوية بدأت بالتغيير في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي

وأضافت الصفحة: "شهدنا منخفضا جويا والثاني في طريقه الينا بعدما انقطعت الامطار لفترة طويلة خلال كانون الاول ولكن العواصف الثلجية والنزولات الباردة غير موجودة حتى الان وبحسب التوقعات للأشهر المقبلة ستكون على الشكل التالي:

شهر كانون الثاني خارج العواصف الثلجية

شباط وآذار: احتمال وارد جدا ان تضرب عاصفتان ثلجيتان لبنان وان يتحسن تساقط الامطار والمعدلات ولكن هذه الفترة لا زالت بعيدة.

وأشارت الصفحة إلى انه حتى الان الموسم المطري ضعيف ولكن قد تنقلب الاجواء بين يوم واخر.

هذا وسيكون لبنان أمام منخفض جوي اعتيادي بين الجمعة والاثنين متفاوت القوة يؤدي الى تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا وتتساقط الثلوج فوق الـ 1400متر. وتعود وتستقر الاجواء بعده مع ارتفاع في الحرارة لعدة أيام.