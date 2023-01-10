Advertisement

لبنان

حوار سعودي - إيراني يمهد للصفقات الكبرى عبر البوابة السورية

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
10-01-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1027384-638089436475234948.jpg
Doc-P-1027384-638089436475234948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أتى الإعلان عن توجه وفد رسمي إيراني إلى العاصمة السعودية كباكورة لجولات تفاوض عديدة توزعت بين بغداد ومسقط، كما يمكن البناء على التقدم الحاصل لناحية الحوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الايرانية ، بإعتباره من مؤشرات الإنفراج الإقليمي المحتمل.
Advertisement

مما لا شك فيه، بأن اليمن هو المنعطف الأساسي لمسار سلبي او إيجابي بين الطرفين. اما المفارقة فلكون سوريا نقطة التقاطع الأساسية وتحولها من ساحة صراع إلى بوابة التفاهمات، فالدول المعنية ترتكز على تفاهمات حول الازمة السورية ثم تنتقل نحو قضايا أخرى. فليس من قبيل الصدفة الانفتاح التركي المتسارع على دمشق ، كما الاصرار الفرنسي على لعب دور محوري في سوريا ،كما في لبنان.

وسط هذا كله، تبقى النكبة اللبنانية على حالها، طالما ان آفاق المرحلة مقفلة على الحلول والاستعصاء سيد الموقف، والمثال الساطع هو السعي لتعطيل كل شيء في سبيل صفقة تعيد إنتاج واقع سياسي يعيد رسم المشهد اللبناني.

من زاوية الاستحقاق الرئاسي أعلنها امين عام حزب الله صراحة "نريد رئيسا نطمئن اليه و لا يطعننا في الظهر" بالمقابل تبدو محاولات أميركية واضحة لتحقيق توازن معين يعيد تموضع لبنان في المعسكر الغربي، لذلك تنحو الاجواء نحو المراوحة إلى الربيع وربما ابعد من ذلك.

لكن وفق سياسي مراقب، يمكن الركون إلى كون الحوار الخارجي سينعكس حكما نحو إيجاد صيغة لحل في  لبنان رغم عدم نضوج الطبخة الاقليمية في الوقت الراهن، علما بأن مؤشرات عدة برزت في الفترة الأخيرة عن  إمكان تكليف دمشق تدارك الملف اللبناني من جديد، نظرا لكونها الدولة الأقرب جغرافيا والاعمق استراتيجيا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2023-01-10
12:38 | 2023-01-10
12:31 | 2023-01-10
12:23 | 2023-01-10
12:16 | 2023-01-10
12:08 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website