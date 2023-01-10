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لبنان

ما سبب تقدم الأمطار والثلوج بصعوبة نحو لبنان؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس

Lebanon 24
10-01-2023 | 03:43
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية ان قوة المرتفعات الجوية فوق شرق اوروبا تتراجع وتتقدم سلسلة من المنخفضات الجوية نحو اليونان وتركيا وقبرص خلال الايام المقبلة، الاّ انّ المرتفع السيبيري ينشط فوق غرب روسيا بضغط مرتفع يصل الى 1058hpa ويعزز معه نشاط المرتفع شبه مداري فوق العراق وسوريا والاردن، الامر الذي سيخفف من قوّة الامطار نحو لبنان وسوريا بسبب هبوب رياح شرقية ستحوّل المنخفض المزمع ان يتجه نحو سواحل لبنان يوم الجمعة المقبل الى "دوّار" سوف يتمركز جنوب تركيا وفوق السواحل اللبنانية والسورية ويطال لبنان بنسبة 55% من الهطولات، يترافق الوضع مع تراجع بدرجات الحرارة، فتتساقط امطار غزيرة، احياناً، ساحلاً وجبلاً، مع عواصف رعدية، والثلوج فوق 2000 متر على ان تلامس 1200-1300 صباح السبت في الداخل، تخترق الامطار المناطق البقاعية التي تنتظر زيارة الثلوج فوق 1300 متر وربما أقل.

 

 
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اذا سيتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية من الجمعة ظهرا ولغاية يوم الاثنين.

 

قد تشتد فعالية الامطار مع تراجع خطوط السيبيري شرقا ما يسمح للرياح الجنوبية الغربية ان تعزز الرطوبة فوق لبنان.

 

طقس اليوم الثلاثاء مشمس يتحوّل الى غائم مع ضباب على المرتفعات خلال ساعات المساء وتشكل طبقات الملاح فوق 1400 متر بسبب الرطوبة المرتفعة والحرارة المتدنية

 

طقس الاربعاء مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب بعد الظهر على المرتفعات وتكون الاجواء باردة ليلاً ونهاراً بسبب الرياح الشرقية.

 

على الساحل: 20 نهاراً و 15 ليلاً 

في البقاع: 14 نهاراً و 05 ليلا

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 05 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و  -4 ليلاً

الرياح:  شرقية سرعتها 05 كم في الساعة تشتد لتلامس 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1026hpa

الرطوبة: 55%

حالة البح : منخفض الموج، حرارة المياه 21

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