المجلس الإسلامي الشيعي ينعى الشيخ كاظم عياد

نعى المكتب الاعلامي لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لشؤون التبليغ الديني في بيان، الشيخ كاظم عياد ( نجل العلامة المقدس الشيخ محمد عياد) عن "عمر شريف قضى معظمه في خدمة الدين الحنيف وتبليغ احكامه ونشر تعاليمه وخدمة المجتمع وارشاده الى سبيل الصلاح والفلاح، فكان رحمه الله مثال العالم الرسالي الناصح بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة الملتزم قضايا الامة والوطن".

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يشيع الجثمان من حسينية الامام علي بن ابي طالب في خندق الغميق عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، ويوارى في الثرى في بلدة عين قانا الساعة الثانية بعد الظهر، وتقبل التعازي في حسينية الخندق، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم. (الوكالة الوطنية)