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لبنان

ماذا يحصل امام مصرف سوسيته جنرال فرع صور؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 04:03
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وقع اشكال بين عمال وشرطة بلدية صور مع موظفي مصرف سوسيته جنرال فرع صور، بسبب تمنع المصرف عن دفع رواتبهم، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".


ونفذ المحتجون اعتصاماً أمام المصرف مهددين باقتحامه لقبض رواتبهم بالقوة.
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سوسيته جنرال

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