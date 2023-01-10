ماذا يحصل امام مصرف سوسيته جنرال فرع صور؟

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وقع اشكال بين عمال وشرطة بلدية صور مع موظفي مصرف سوسيته جنرال فرع صور، بسبب تمنع المصرف عن دفع رواتبهم، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".ونفذ المحتجون اعتصاماً أمام المصرف مهددين باقتحامه لقبض رواتبهم بالقوة.