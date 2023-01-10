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لبنان

جدول جديد لأسعار المحروقات… هكذا أصبحت!

Lebanon 24
10-01-2023 | 04:08
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ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 36 ألف ليرة، و98 أوكتان 37 ألف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 15 ألف ليرة والغاز 22 ألف ليرة.
 
بنزين 95 :780000 (+36000)
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بنزين 98 :801000 (+37000)
مازوت :841000 (+15000)
غاز:492000 (+22000
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