فتاة من بلدة المنصوري مفقودة

إدعت عائلة جحا لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة القليلة قضاء صور، عن فقدان ابنتهم مريم عباس جحا منذ صباح امس (19عاماً ) من بلدة المنصوري، لدى توجهها الى إحدى صديقاتها في بلدة القليلة ولم تعد حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement