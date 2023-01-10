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لبنان

فتاة من بلدة المنصوري مفقودة

Lebanon 24
10-01-2023 | 03:58
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 إدعت عائلة جحا لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة القليلة قضاء صور، عن فقدان ابنتهم مريم عباس جحا منذ صباح امس (19عاماً ) من بلدة المنصوري، لدى توجهها الى إحدى صديقاتها في بلدة القليلة ولم تعد حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)
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المنصوري

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