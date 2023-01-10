القرار اتّخذ.. رفع الدعم عن كافة أنواع حليب الأطفال

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض عن اتخاذ قرارٍ يقضي برفع الدعم كلياً عن حليب الأطفال بأنواع كافة، وذلك نظراً لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق.

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