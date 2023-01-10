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لبنان

القرار اتّخذ.. رفع الدعم عن كافة أنواع حليب الأطفال

Lebanon 24
10-01-2023 | 03:55
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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض عن اتخاذ قرارٍ يقضي برفع الدعم كلياً عن حليب الأطفال بأنواع كافة، وذلك نظراً لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق.
 
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وفي تصريح، اليوم الثلاثاء، أوضح الأبيض أن الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين، وأضاف: "على الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين بدلالة واضحة على التهريب إلى سوريا".
 
 
 
 
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