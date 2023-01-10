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لبنان

وهاب يحذر من هذه المسألة الخطيرة!

Lebanon 24
10-01-2023 | 04:31
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إذا قرر القضاء السوري أو العراقي قبول شكوى المودعين في مصارفنا وأرسل وفداً قضائياً للتحقيق ماذا سيكون موقف الدولة؟".

 

وتابع:"فتح البلد أمام الجميع لمد اليد مسألة خطيرة وإذا كان الأوروبيون جادون فليبدأوا بملاحقة أموال كل من تعاطى الشأن العام اللبناني في مصارفهم".

 
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