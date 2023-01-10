وهاب يحذر من هذه المسألة الخطيرة!

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إذا قرر القضاء السوري أو العراقي قبول شكوى المودعين في مصارفنا وأرسل وفداً قضائياً للتحقيق ماذا سيكون موقف الدولة؟".
وتابع:"فتح البلد أمام الجميع لمد اليد مسألة خطيرة وإذا كان الأوروبيون جادون فليبدأوا بملاحقة أموال كل من تعاطى الشأن العام اللبناني في مصارفهم".
إذا قرر القضاء السوري أو العراقي قبول شكوى المودعين في مصارفنا وأرسل وفداً قضائياً للتحقيق ماذا سيكون موقف الدولة؟. فتح البلد أمام الجميع لمد اليد مسألة خطيرة وإذا كان الأوروبيون جادون فليبدأوا بملاحقة أموال كل من تعاطى الشأن العام اللبناني في مصارفهم
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 10, 2023
إذا قرر القضاء السوري أو العراقي قبول شكوى المودعين في مصارفنا وأرسل وفداً قضائياً للتحقيق ماذا سيكون موقف الدولة؟. فتح البلد أمام الجميع لمد اليد مسألة خطيرة وإذا كان الأوروبيون جادون فليبدأوا بملاحقة أموال كل من تعاطى الشأن العام اللبناني في مصارفهم