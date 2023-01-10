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لبنان

أهالي شهداء انفجار المرفأ يعتصمون أمام قصر العدل: نريدُ العدالة لأبنائنا

Lebanon 24
10-01-2023 | 04:59
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نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً، صباح اليوم، أمام قصر العدل في بيروت، وطالبوا خلاله القضاة بـ"محاربة المنظومة الفاسدة التي تعمل على عرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ".
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وألقى متحدث باسم الأهالي بياناً جاء فيه: "نتوجهُ الى القضاة بدعوتهم الى العودة الى ضمائرهم ونحن كلنا يد واحدة وقلب واحد ضد هذه المنظومة الفاسدة التي تعمل على عرقلة التحقيق في هذه الجريمة".
وطالب المعتصمون المسؤولين بـ"التدخل وتحقيق العدالة للشهداء ووقف عرقلة عمل القضاء والدفاع عن الحقيقة"، كاشفين أن تحركاتهم قد لا تقتصر لاحقاً على وقفات احتجاجية بل قد تتطور أبعد من ذلك. 

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