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لبنان

قراراتٌ جديدة بشأن الرواتب.. إليكم ما أعلنته "الماليّة"

Lebanon 24
10-01-2023 | 05:05
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدد بموجبه تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).
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كذلك، أصدر الخليل قراراً آخر يُحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتباراً من تاريخ نشر الموازنة العامة للعام 2022.
 
 
 
 
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