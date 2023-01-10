خبرٌ ينتشر.. هل ستُقفل المصارف أبوابها يوم غدٍ الأربعاء؟

نفت مصادر في جمعية "مصارف لبنان" لـ"لبنان24" البيان المنسوب للجمعيّة والذي يشير إلى أنه تقرر إقفال المصارف لمدة 3 أيام بدءاً من الأربعاء المقبل.

وقالت المصادر إن "البيان المنتشر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ولا أساس له أبداً".

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بدوره، قال أمين عام جمعية المصارف فادي خلف في تصريح إنه "لا صحة لخبر إقفال المصارف الذي يتم تداوله حالياً".

وكان ناشطون تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن جمعية المصارف عقدت اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء، تقرر خلاله الإقفال لمدة 3 أيام، بعد سلسلة عمليات اقتحام مسلحة لبنوك من قبل مودعين.

وتبيّن من خلال التدقيق الذي أجراه "لبنان24" أن البيان المنتشر قديم، وقد جرى إضفاء تعديلات عليه.