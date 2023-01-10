وزير الدفاع تسلم دعوة من سفير هولندا لحضور مؤتمر حول الذكاء الإصطناعي في المجال العسكري

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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، سفير هولندا في لبنان هانس بيتر فاندر وود Hans Peter Van Der Woude سلّمه دعوة لحضور مؤتمر دولي في هولندا حول "الذكاء الإصطناعي المسؤول" في المجال العسكري الذي سيعقد في 15 و16 شباط المقبل. وكان بحث أيضًا في العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.سفير هولندا أكد ان هذا المؤتمر الدولي هو منصة تمكّن الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وصناعات الذكاء الاصطناعي من مناقشة كل التساؤلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الذي يجب تطويره، لافتًا الى ان المؤتمر سيكون ايضًا مناسبة للبحث في الطرق الآيلة لتطبيق هذه التقنية في المجال العسكري والوصول الى صياغة اتفاق دولي حولها.وزير الدفاع لفت الى اهمية هذا المؤتمر لا سيما انه يتناول الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتطوير القدرات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.