أوّل تقرير يصدر في 2023.. ما تصنيف لبنان بين الدول الأكثر حيازة لاحتياطي الذهب؟ (صور)

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واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، وذلك بناء على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي، فيما حلّ لبنان في المرتبة الثانيّة عربيّاً، والـ20 عالميّاً.

أما عالميا، فأظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن. (روسيا اليوم)