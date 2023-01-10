Advertisement

لبنان

أوّل تقرير يصدر في 2023.. ما تصنيف لبنان بين الدول الأكثر حيازة لاحتياطي الذهب؟ (صور)

Lebanon 24
10-01-2023 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1027451-638089543777044474.PNG
Doc-P-1027451-638089543777044474.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، وذلك بناء على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي، فيما حلّ لبنان في المرتبة الثانيّة عربيّاً، والـ20 عالميّاً.
Advertisement

 
أول تقرير يصدر في عام 2023 يرصد أكبر 5 دول عربية امتلاكا للذهب
أما عالميا، فأظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن. (روسيا اليوم)
 
أول تقرير يصدر في عام 2023 يرصد أكبر 5 دول عربية امتلاكا للذهب

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-12
08:06 | 2023-01-12
15:25 | 2023-01-12
14:31 | 2023-01-12
14:15 | 2023-01-12
14:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website