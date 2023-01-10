وفد قواتي التقى البطريرك الراعي في لندن

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التقى وفد من "القوات اللبنانية" في لندن ترأسه معروف عيد ، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في صالة دير رعية سيدة لبنان في العاصمة البريطانية، في حضور الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ وخادم الرعية الاب فادي كميد .وتطرق المجتمعون في خلال اللقاء الى الشؤون والشجون اللبنانية ولا سيما موضوع الاستحقاق الرئاسي. كما قدم الوفد القواتي لغبطته هدية رمزية عبارة عن كتاب "الميلاد في العاصمة البريطانية".