Advertisement

لبنان

المدارس والمعاهد في محافظة النبطية التزمت الاضراب

Lebanon 24
10-01-2023 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1027461-638089563685515954.png
Doc-P-1027461-638089563685515954.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التزمت الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية في محافظة النبطية الاضراب التي دعت اليه روابط التعليم الاساسي والثانوي والتعليم المهني والتقني التعليمية للمطالبة بحقوقها المكتسبة واقفلت ابوابها امام التلامذة حتى اشعار اخر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاشقر: نحن نستقبل الجميع لكن لا يجوز الا يتعلم أبناؤنا، وان يتعلم اولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين الى حين التوصل الى حل لمسالة التعليم ما قبل الظهر
lebanon 24
10/01/2023 19:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أعلن المدير العام للتربية عماد الاشقر من السراي الحكومي عن توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة
lebanon 24
10/01/2023 19:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في النبطية... مودع يقتحم أحد المصارف ويهدد بقتل نفسه
lebanon 24
10/01/2023 19:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مدارس أميركية تقاضي منصات اجتماعية من بينها "تيك توك" و"يوتيوب".. والسبب؟
lebanon 24
10/01/2023 19:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مدارس

النبطية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2023-01-10
12:38 | 2023-01-10
12:31 | 2023-01-10
12:23 | 2023-01-10
12:16 | 2023-01-10
12:08 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website