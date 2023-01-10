المدارس والمعاهد في محافظة النبطية التزمت الاضراب

التزمت الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية في محافظة النبطية الاضراب التي دعت اليه روابط التعليم الاساسي والثانوي والتعليم المهني والتقني التعليمية للمطالبة بحقوقها المكتسبة واقفلت ابوابها امام التلامذة حتى اشعار اخر.

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