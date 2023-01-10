ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (صور)

جال مراقبو المكتب الإقليمي لمصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب اليوم يرافقهم المراقب الصحي في اتحاد بلديات صور وبمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة، حيث ضبطوا كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في بلدة البازورية، كما سطروا محضري ضبط في حقّ محطتي محروقات في بلدتي البابلية والغسانية لمخالفتهما التسعيرة الرسمية.

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وتابع المراقبون جولاتهم على معامل الالبان والاجبان في صيدا وتم سحب عينات من اللبنة في كل منها للتثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية اللازمة.



على صعيد آخر قامت المصلحة باتلاف بضاعة منتهية الصلاحية ضبطت سابقا في أحد محال السوبرماركت، في بلدة كوثرية السياد بناءً لاشارة النيابة العامة في الجنوب.