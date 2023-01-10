"سفيرة ليوم واحد"... مسابقة من السفارة البريطانية وهذه تفاصيلها

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أطلقت السفارة البريطانية في بيروت مسابقة "Ambassador For A Day"- سفيرة ليوم واحد" حيث ستتمكن الفائزات من مواكبة سفير في لبنان ليوم واحد. تهدف المسابقة إلى تشجيع الفتيات على أن يصبحن قائدات وداعيات للتغيير.وأعلنت السفارة ان موضوع المسابقة هو "احتضان الإنصاف" المصادف لموضوع يوم المرأة العالمي لهذا العام في 8 اذار 2023، مشيرة الى ان جميع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما وغير الملتحقات بالجامعة مدعوات للمشاركة، وان المسابقة مفتوحة من الآن وحتى 9 شباط 2023.سيتم دعوة الفائزات كضيفات شرف إلى السفارة البريطانية في بيروت، وسيتم ضمّ كل فائزة الى سفير في لبنان لقضاء يوم معهم ومع طاقم السفارة.واعتبرت ان هذه المبادرة تمثل فرصة لا تُنسى لبناء المهارات في الديبلوماسية والثقة والقيادة. نحن نشجع الفتيات اللواتي يعشن في لبنان ومن جميع الخلفيات على التقدم.واوضحت انه للاشتراك في المسابقة، على المشاركات إرسال مقطع فيديو أو مقال قصير باللغة الإنجليزية أو العربية للإجابة على السؤال التالي: "إذا كنت سفيرة ليوم واحد، فما هي الخطوة التي ستتخذينها للمساعدة في إنشاء مجتمع عادل ومتساوٍ؟".