Advertisement

لبنان

"سفيرة ليوم واحد"... مسابقة من السفارة البريطانية وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
10-01-2023 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1027475-638089582960588861.jpg
Doc-P-1027475-638089582960588861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت السفارة البريطانية في بيروت مسابقة "Ambassador For A Day"- سفيرة ليوم واحد" حيث ستتمكن الفائزات من مواكبة سفير في لبنان ليوم واحد. تهدف المسابقة إلى تشجيع الفتيات على أن يصبحن قائدات وداعيات للتغيير.
Advertisement

وأعلنت السفارة ان موضوع المسابقة هو "احتضان الإنصاف" المصادف لموضوع يوم المرأة العالمي لهذا العام في 8 اذار 2023، مشيرة الى ان جميع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما وغير الملتحقات بالجامعة مدعوات للمشاركة، وان المسابقة مفتوحة من الآن وحتى 9 شباط 2023.

سيتم دعوة الفائزات كضيفات شرف إلى السفارة البريطانية في بيروت، وسيتم ضمّ كل فائزة الى سفير في لبنان لقضاء يوم معهم ومع طاقم السفارة.

واعتبرت ان هذه المبادرة تمثل فرصة لا تُنسى لبناء المهارات في الديبلوماسية والثقة والقيادة. نحن نشجع الفتيات اللواتي يعشن في لبنان ومن جميع الخلفيات على التقدم.

واوضحت انه للاشتراك في المسابقة، على المشاركات إرسال مقطع فيديو أو مقال قصير باللغة الإنجليزية أو العربية للإجابة على السؤال التالي: "إذا كنت سفيرة ليوم واحد، فما هي الخطوة التي ستتخذينها للمساعدة في إنشاء مجتمع عادل ومتساوٍ؟".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2023-01-10
12:38 | 2023-01-10
12:31 | 2023-01-10
12:23 | 2023-01-10
12:16 | 2023-01-10
12:08 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website