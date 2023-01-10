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لبنان

25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان.. هكذا ستوزع

Lebanon 24
10-01-2023 | 07:38
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 اعلن الاتحاد الأوروبي  في بيان، "اطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات المعوزة في لبنان ومكافحة انعدام الأمن الغذائي فيه. وتندرج هاتان المبادرتان في إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية ضد أوكرانيا على البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي".
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وقال البيان:"ستوفر هذه الأموال مساعدات مباشرة لـ7,245 عائلة لبنانية فقيرة (41,257 فرداً) مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي يمثل شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد وتنفذه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وستساهم مساعدات الاتحاد الأوروبي في دعم عدد من اللبنانيين المحتاجين في تلبية احتياجاتهم الغذائية".

وتابع:" وفي المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي في المساهمة في تعزيز المنظومات الزراعية والغذائية الزراعية. كما يجب زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين، فضلاً عن دعم قطاع زراعي أقل تطلباً وأكثر تلاؤماً مع الظروف المناخية، مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي والكف عن الاعتماد على واردات المحاصيل والحبوب. وسيجري تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.

ويُضاف هذا التمويل الجديد إلى المشاريع القائمة أصلاً والمنفذة في لبنان في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف في إطلاق المبادرتين إن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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