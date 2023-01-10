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لبنان

"القوات": معوض مرشّحنا الفعلي من دون سقوف زمنية

Lebanon 24
10-01-2023 | 07:53
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 أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، ردا على "حروف ما ورد في مقال موقع "اساس ميديا" بعنوان "أزمة ثقة بين معوّض والقوات" وغيره من المقالات التي عملت وتعمل على تحريف موقف القوات اللبنانية من الانتخابات الرئاسية"، فقالت:
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 "أولا، إنّ النائب ميشال معوض هو المرشّح الفعلي لـلقوات ومن دون سقوف زمنية وذلك انطلاقًا من المواصفات السيادية والإصلاحية التي يتمتع بها والتي تتلاءم مع المواصفات التي وضعتها القوات. ثانيًا، منذ اللحظة الأولى لاتفاق مكونات المعارضة على تبني ترشيح النائب ميشال معوّض وتعمل القوات ليلا ونهارا على تجميع ما أمكن من أصوات لانتخابه رئيسا للجمهورية وهي ما تزال على الوتيرة نفسها والمنحى ذاته وستبقى كذلك حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية. ثالثًا، إن كل ما يُثار عن خطة باء مرتبطة بأوقات معينة لا علاقة له بحقيقة الأمر، فلا سقوف زمنية ولا خطط بديلة. رابعًا، في حال تبيّن خلال جلسات الانتخابات الرئاسية أنّ هناك مرشّحًا يتمتّع بمواصفات النائب معوض نفسها، ولكن يستطيع أن يجمع أصواتًا أكثر، عندها ستتداول القوات اللبنانية بالدرجة الأولى مع معوض وبالدرجة الثانية مع المعارضة لتحدِّد ما يجب فعله، وهذا موقف معوض بالذات الذي عبّر عنه مرارًا وتكرارًا، لأنّ الهدف النهائي إنهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بصفتي السيادة والإصلاح".
المصدر: الوكالة الوطنية
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