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لبنان
الصادق: من عطل تحقيق في قضية انفجار المرفأ هو بمثابة المرتكب
Lebanon 24
10-01-2023
|
08:03
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عقد النائبان وضاح الصادق ومارك ضو مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناولا فيه ما جرى اليوم امام قصر العدل في بيروت.
وقال النائب الصادق: "هناك ملف مهم، اليوم اتينا من قصر العدل وكانت هناك مواجهات قاسية عنيفة بين اهالي ضحايا انفجاء المرفأ والقوى الامنية المكلفة حماية قصر العدل. المؤكد اننا لا نحمل القوى الامنية المولجة حماية هذا المكان الحساس جدا مسؤولية من ارتكب هذه الجريمة، ومن عطل التحقيق هو بمثابة المرتكب لأنه يعطل عن سابق تصور وتصميم".
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واضاف: "القضية وصلت الى مكان لا يجوز السكوت عنه، انها تذهب في اتجاه العنف ولا احد يعرف الى اين ستصل. هناك أهال خسروا اولادهم واولاد خسروا اهاليهم، وحقهم يتآكل ولا احد يحرك العدالة، ولم نر حالة مثل الحالة التي تحصل في لبنان. لا يجوز السكوت اليوم، الحل داخل مجلس النواب، كل نائب يتحمل مسؤولية تحريك هذا الملف وان يسير التحقيق بشكل طبيعي مع كل مسؤول عن التفجير الذي طاول المرفأ في العاصمة.على مجلس النواب التحرك وعدم القيام بأي عمل الا بعد تحريك هذا الملف. ويجب عقد اجتماع بعد جلسة لجنة المال والموازنة، وكنواب تغيير، دخلنا الى مجلس النواب انطلاقا من (ملف تفجير) المرفأ، وان تكون اولوياتنا كيف نحرك هذا الملف وكيف نأتي بالعدالة ليس لاهل الضحايا فقط".
بدوره، قال النائب ضو: "اليوم نزل اهالي ضحايا المرفأ لأن القضاة عادوا الى العمل لاستكمال التحقيق وإحقاق العدل. تحركهم سلمي وان يعتدي عليهم عسكريون فهذا غير مقبول بتاتا، ويجب محاسبة هؤلاء الاشخاص والمسؤولين عنهم فورا. فالاهالي يطالبون لثقتهم بهذا التحقيق بوجوب وصول حقهم الى بالعدالة، وبالتالي نقول للوزراء المعنيين ان يتحركوا فورا لمحاسبة العسكريين الذين سمحوا لأنفسهم بالتطاول على أهال يحملون صور اولادهم (ضحايا) انفجار المرفأ. ونحن وقفنا معهم في الاعتصام، وكان يجب ان تفتح لهم الابواب ويكونوا موجودين. وهناك أناس يطالبون بحقهم ويذهبون الى قصور العدل، وكان يجب استقبالهم لأن مطلبهم حق".
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