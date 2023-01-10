الضنية... وفاة كاهن إثر حادث سير

توفي كاهن رعية بلدة حقل العزيمة ـ الضنية للروم الأرثوذكس الأب جورج داود (82 عاماً) إثر تعرضه لحادث سير أليم في بلدة بصرما في قضاء الكورة، حيث نقل إثر ذلك إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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