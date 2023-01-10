الجميل التقى السيناتور كاديك: لضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية.وتناول اللقاء وفق بيان، "موضوع الاستحقاق الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن وفق مقتضيات الدستور مع الأخذ في الاعتبار عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العام 2016 واوصلتنا الى وصلنا اليه ولاسيما في الظرف المصيري الذي يمر فيه لبنان على مختلف الصعد والتي تدفع ابناءه الى الهجرة الى وجهات عديدة وعلى رأسها فرنسا".واكد رئيس الكتائب " اهمية الدور الذي تلعبه فرنسا والمجتمع الدولي لمساندة لبنان في ازماته" .