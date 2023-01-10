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لبنان
عدوان: سننطلق من اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي
Lebanon 24
10-01-2023
|
08:49
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أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة المال والموازنة أنه "بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه".
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أضاف :"اليوم هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحميل المنظومة التي أوصلتنا الى الوضع الحالي لمسؤولياتها".
وتابع عدوان :"الأمور باتت واضحة، ومهمتنا من الأن وصاعدا أن نعيد الأمور إلى نصابها من خلال العمل على اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان وبقية اقتراحات القوانين التي تشكل كلها منظومة قانونية متكاملة في خطة التعافي، وذلك أولا عبر تحديد المسؤوليات ثم تحديد الخسائر ثم توزيعها وفقا ذلك، أولا على الدولة والمنظومة ثم على مصرف لبنان وبعده المصارف".
وقال :" نحن سننطلق من اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي الذي أتى بشكل غير دستوري وغير قانوني، لنضع يدنا نحن كمجلس نيابي على كل هذه القوانين ونطورها ونعمل عليها كما يجب ونحدد الأمور كما يجب".
وختم عدوان :"سننكب على اقتراح القانون وبقية القوانين، ونعتقد أنهم أرادوا أن يضعوا الكرة في ملعب المجلس النيابي حتى يمرروا خطتها لكننا سنأخذ هذه الكرة ولكن سنضعها في المكان الصحيح وسنمارس مسؤوليتنا كما وعدنا من اليوم الأول المودعين والمواطنين، وسنصل لمحاسبة كل من أوصل الوضع الى ما هو عليه اليوم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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