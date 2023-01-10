إشكال يتطورّ إلى إطلاق نار في أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي بين شخصين، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء في محلة أبي سمراء - طرابلس، من دون تسجيل إصابات، وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.

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