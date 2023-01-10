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لبنان

بعدما اقتحم "البنك اللبناني الفرنسي"... محمود العبدالله سلّم نفسه للقوى الامنية

Lebanon 24
10-01-2023 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المودع محمود العبدالله سلّم نفسه للقوى الامنية، بعدما كان اقتحم ظهر اليوم "البنك اللبناني الفرنسي" في النبطية، مطالبا بجزء من وديعته لمعالجة ولديه المصابين بالسكري.
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