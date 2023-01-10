بعدما اقتحم "البنك اللبناني الفرنسي"... محمود العبدالله سلّم نفسه للقوى الامنية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المودع محمود العبدالله سلّم نفسه للقوى الامنية، بعدما كان اقتحم ظهر اليوم "البنك اللبناني الفرنسي" في النبطية، مطالبا بجزء من وديعته لمعالجة ولديه المصابين بالسكري.

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