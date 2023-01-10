الجميّل: ليس المهم إنتخاب رئيس للجمهورية بل أيّ رئيس ننتخب

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اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل أنّه "ليس المهم انتخاب رئيس للجمهورية بل أيّ رئيس ننتخب"، وقال "بقدر ما لديهم هاجس ملء الفراغ لديهم هاجس أي رئيس سينتخبون"، وأضاف:" لا نريد رئيساً يرقع ويؤجل المشكل لـ6 سنوات جديدة".وقال الجميّل بعد لقائه النائب ميشال معوّض في الصيفي: "سنُكثّف لقاءاتنا مع كل أصدقائنا، والتنسيق معهم في مجلس النواب للعمل من أجل ايجاد الحلول لانتخاب رئيس يليق بالبلد وبتضحيات اللبنانيين".