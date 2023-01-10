كرامي التقى رئيس "الديمقراطي اللبناني": الحوار يوصل الى رئيس توافقي.. أرسلان: لبناء دولة تحت أي مسمى

أكد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي ان "لا مفر من الدعوة الى الحوار الذي يوصل الى رئيس جمهورية توافقي ينقذ لبنان، لأن روح الدستور هي روح التوافق"، مشددا على ان "الحل يبدأ من الرئيس التوافقي"، رافضا منطق التحدي والتحدي المقابل، والتعنت ووضع الشروط والسقوف العالية، وكأن المسؤولين في واد والناس في واد آخر". ودعا "جميع القوى قبل الإنهيار للذهاب الى الحوار، لأنه المخرج الوحيد، لإنتاج واعادة انتظام العمل الدستوري والمؤسساتي في لبنان".وقال كرامي بعد استقباله رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت: "نحن وآل ارسلان تربطنا علاقة تاريخية، مبنية على الصدق والصداقة والصراحة والوطنية، وهي نموذج للعلاقات السياسية التي بنت لبنان، وعلاقة تبقى وتستمر".

من جهته، قال أرسلان: "ان زيارة هذا البيت العريق، وهذه الأسرة الوطنية بإمتياز، وهذه الشخصية التي تشكل لنا ضمانة، هي واجب، حيث تربطنا مع آل كرامي علاقة أكثر من أخوة".اضاف: "لقاءاتنا دائمة، وهذه المرة خصصتها بزيارة لكرامي، لأهنئ المجلس النيابي بفيصل كرامي، لا أن أهنئ فيصل كرامي بدخوله الى الندوة البرلمانية، لأن مثل هذه القامة، نحن بأمس الحاجة اليها في البلد. ولقد كانت مناسبة بحثنا فيها الأوضاع العامة، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية في ظل الصعاب الكبيرة .وقال: "في السياسة للأسف، البلد "فاضي"، ويحاول ان يعكس نفسه هذا الخلاء بالوضع السياسي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، لذلك ندفع أثمانا باهظة نتيجة هذا الترهل بالوضع السياسي. نحن والوزير كرامي نتفق على كل المقاربات السياسية، ومما لا شك فيه، ان كرامي يمثلنا خير تمثيل بأدائه وطروحاته، وهذا الامر بالنسبة لنا من المسلمات".وردا على سؤال عن الفراغ الرئاسي والأسماء الوهمية المطروحة، قال أرسلان: "ان كرامي يمثلنا بالخط الوطني وبالرؤية الاستراتيجية الوطنية، التي يمثلها كرامي، فنحن واياه جزء لا يتجزأ من بعضنا البعض، وهو يمثلنا أكان في الندوة البرلمانية أو خارجها، وهذا أمر من المسلمات الوطنية التي نسلم بها".