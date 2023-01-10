14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي التقى رئيس "الديمقراطي اللبناني": الحوار يوصل الى رئيس توافقي.. أرسلان: لبناء دولة تحت أي مسمى
Lebanon 24
10-01-2023
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي ان "لا مفر من الدعوة الى الحوار الذي يوصل الى رئيس جمهورية توافقي ينقذ لبنان، لأن روح الدستور هي روح التوافق"، مشددا على ان "الحل يبدأ من الرئيس التوافقي"، رافضا منطق التحدي والتحدي المقابل، والتعنت ووضع الشروط والسقوف العالية، وكأن المسؤولين في واد والناس في واد آخر". ودعا "جميع القوى قبل الإنهيار للذهاب الى الحوار، لأنه المخرج الوحيد، لإنتاج واعادة انتظام العمل الدستوري والمؤسساتي في لبنان".
Advertisement
وقال كرامي بعد استقباله رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت: "نحن وآل ارسلان تربطنا علاقة تاريخية، مبنية على الصدق والصداقة والصراحة والوطنية، وهي نموذج للعلاقات السياسية التي بنت لبنان، وعلاقة تبقى وتستمر".
من جهته، قال أرسلان: "ان زيارة هذا البيت العريق، وهذه الأسرة الوطنية بإمتياز، وهذه الشخصية التي تشكل لنا ضمانة، هي واجب، حيث تربطنا مع آل كرامي علاقة أكثر من أخوة".
اضاف: "لقاءاتنا دائمة، وهذه المرة خصصتها بزيارة لكرامي، لأهنئ المجلس النيابي بفيصل كرامي، لا أن أهنئ فيصل كرامي بدخوله الى الندوة البرلمانية، لأن مثل هذه القامة، نحن بأمس الحاجة اليها في البلد. ولقد كانت مناسبة بحثنا فيها الأوضاع العامة، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية في ظل الصعاب الكبيرة .
وقال: "في السياسة للأسف، البلد "فاضي"، ويحاول ان يعكس نفسه هذا الخلاء بالوضع السياسي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، لذلك ندفع أثمانا باهظة نتيجة هذا الترهل بالوضع السياسي. نحن والوزير كرامي نتفق على كل المقاربات السياسية، ومما لا شك فيه، ان كرامي يمثلنا خير تمثيل بأدائه وطروحاته، وهذا الامر بالنسبة لنا من المسلمات".
وردا على سؤال عن الفراغ الرئاسي والأسماء الوهمية المطروحة، قال أرسلان: "ان كرامي يمثلنا بالخط الوطني وبالرؤية الاستراتيجية الوطنية، التي يمثلها كرامي، فنحن واياه جزء لا يتجزأ من بعضنا البعض، وهو يمثلنا أكان في الندوة البرلمانية أو خارجها، وهذا أمر من المسلمات الوطنية التي نسلم بها".
وشدد على "أهمية بناء دولة تحت أي مسمى: مؤتمر تأسيسي او عقد جديد او حوار أو غيره". (الوكالة الوطنية)
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة من المصارف بشأن سحب الدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن سحب الدولار.. ما هي؟
14:50 | 2023-01-09
09/01/2023 02:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن "صيرفة".. إليكم ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن "صيرفة".. إليكم ما فعله مصرف لبنان
15:04 | 2023-01-09
09/01/2023 03:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة أصابته... ما قصّة الشيخ الذي رتّل القرآن في عزاء نجل جورج وسوف؟ (فيديو)
Lebanon 24
مأساة أصابته... ما قصّة الشيخ الذي رتّل القرآن في عزاء نجل جورج وسوف؟ (فيديو)
05:46 | 2023-01-10
10/01/2023 05:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خُطّة لمصرف لبنان بشأن الدّولار و"صيرفة".. ما الذي سعى إليهِ قبل أيّام؟
Lebanon 24
خُطّة لمصرف لبنان بشأن الدّولار و"صيرفة".. ما الذي سعى إليهِ قبل أيّام؟
03:00 | 2023-01-10
10/01/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب.. باب طائرة ينفتح فجأة في الجو شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
لحظات رعب.. باب طائرة ينفتح فجأة في الجو شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
23:00 | 2023-01-09
09/01/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:43 | 2023-01-10
"الكتائب": "حزب الله" يسعى إلى إيصال رئيس يحمي تركيبته
12:38 | 2023-01-10
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
12:31 | 2023-01-10
عبد الحفيظ غادر مكان عمله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
12:23 | 2023-01-10
طائرٌ مُهدد بالإنقراض في لبنان داخل مركز أمني.. شاهدوا الصّور
12:16 | 2023-01-10
وزير الزراعة عرض مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان المشاريع المشتركة
12:08 | 2023-01-10
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
10/01/2023 19:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
10/01/2023 19:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
10/01/2023 19:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact