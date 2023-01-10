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لبنان

جثة في بيروت تثير بلبلة.. أين عُثر عليها؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 11:08
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنه تم العثور على جثة متحللة داخل قناة للصرف الصحي في منطقة الجناح - بيروت، وتحديداً في محلّة السلطان إبراهيم.
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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وضربت طوقاً أمنياً وباشرت التحقيقات اللازمة. 
 
 
 
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لبنان

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